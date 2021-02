In Siegburg festgenommen : Mann zersticht Autoreifen der Bundespolizei und stiehlt Kennzeichen

In Siegburg festgenommen

Siegburg Am Mittwoch nahm die Polizei einen Mann aus Hennef fest, der mit zwei Messern am Siegburger Bahnhof umherlief. Anschließend stellte sich heraus, dass er einen Autoreifen zerstochen und ein Kennzeichen eines Polizeiwagens gestohlen hatte.

Am Mittwochmorgen nahm die Polizei gegen 5 Uhr einen 36-jährigen Hennefer am Siegburger Bahnhof fest. Wie die Polizei mitteilte, sei sie von Reisenden alarmiert worden, weil ein Mann mit einem Messer herumlief. Auf Gleis 1 stellten die Beamten den Hennefer, der zwei Messer „zugriffsbereit in der Tasche“ hatte.