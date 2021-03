Mordkommission ermittelt : Polizei findet Siegburger tot in seiner Wohnung

Siegburg Am Montagabend wurde ein Siegburger von der Polizei tot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem sich Bekannte Sorgen um ihn gemacht hatten. Nun ermittelt die Mordkommission der Bonner Polizei.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, haben Einsatzkräfte am frühen Montagabend einen Toten in seiner Wohnung auf der Kaiserstraße in Siegburg aufgefunden. Gegen 18.30 Uhr hatten sich laut Polizei Bekannte des 45-Jährigen auf der Wache gemeldet, da sie sich Sorgen um ihn machten und ihn seit Tagen nicht erreichen konnten.