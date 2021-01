In Siegburg : Mann verliert auf B56 Kontrolle über sein Auto und überschlägt sich

Auf der B56 in Siegburg kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Aus noch unbekannten Gründen ist ein Fahrer am Samstag auf der B56 in Siegburg mit seinem Auto in einer Baustelle ins Schleudern gekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete schließlich mit dem Dach auf der Fahrbahn.



Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Samstagnacht in Siegburg gekommen. Laut Informationen von vor Ort kam ein weißer Hyundai gegen 4.15 Uhr auf der B56 in einer Baustelle ins Schleudern und überschlug sich.

