Siegburger Innnenstadt Das sind die Pläne für die Marktpassage

Siegburg · Die in den 1980er Jahren in der Siegburger Innenstadt errichtete Marktpassage ist in die Jahre gekommen. Sie soll saniert und umgebaut werden und am Ende keine Passage mehr sein. So sehen die Pläne aus.

10.06.2024 , 18:00 Uhr

Die Marktpassage in der Siegburger Innenstadt soll saniert und umgebaut werden. Ein Durchgang bis zum Allianz-Parkplatz ist dann nicht mehr möglich. Foto: Nadine Quadt

Von Nadine Quadt Redakteurin Siegburg