Wahl im Siegburger Stadtrat Martin Rosorius wird Beigeordneter der Stadt Siegburg

Damit folgt Martin Rosorius ab dem 1. Februar 2025 auf Andreas Mast, der sich Ende Juli 2022 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit verabschiedet hatte und nun nach deren Ablauf Ende Januar 2025 in den Ruhestand geht. Während Mast in seiner Funktion für Jugend, Schule und Sport zuständig war, übernimmt Rosorius die Bereiche Ordnung, Umwelt und Wirtschaft sowie Standes- und Liegenschaftsamt. Seine Aufgaben gehen auf die ebenfalls in der Sitzung beschlossene neue Dezernats-verteilung zurück. Jugend, Schule und Sport fallen schon seit dessen Wahl in die Zuständigkeit des Ersten Beigeordneten Matthias Bamberger.