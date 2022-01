Fahndung der Polizei : Maskierter Räuber überfällt Tankstelle in Siegburg

Siegburg Am Samstag hat ein maskierter Räuber eine Tankstelle in Siegburg überfallen. Dafür bedrohte der Tatverdächtige den Angestellten mit einem Messer. Die Polizei fahndet nun nach dem Verdächtigen.

Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr hat ein maskierter Räuber die Tankstelle in Siegburg an der Weierstraße überfallen. Dies teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter soll sich hinter den Tresen in den Kassenbereich begeben haben. Dort bedrohte er den Angestellten mit einem Messer und forderte ihn auf, sich auf den Boden zu legen.