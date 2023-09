Amtsgericht Siegburg Bewährungsstrafe nach mehrfachem Diebstahl

Diese Taten räumte der 46-Jährige auch vollumfänglich ein. Zunächst ging es in der Verhandlung aber noch einmal um den Strafbefehl, gegen den der Angeklagte Einspruch erhoben hatte. Er soll im Oktober 2022 in einer Siegburger Parfümerie jeweils zweimal und in einer Bonner Parfümerie im August des gleichen Jahres einmal Parfüm entwendet haben. Bei dieser Tat soll er ein Messer mit sich geführt haben, was den Tatbestand des Diebstahls mit Waffen und gefährlichen Werkzeugen erfüllt hätte.