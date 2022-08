Tödlicher Angriff in Siegburg : Klangfabrik bleibt nach Messerstecherei vorerst geschlossen

Die Diskothek Klangfabrik in Siegburg bleibt nach einer tödlichen Messerstecherei vorerst geschlossen. Foto: Peter Kölschbach

Siegburg Bei einer Messerstecherei in der Klangfabrik in Siegburg ist am Wochenende ein 24-Jähriger tödlich verletzt worden. Die Diskothek bleibt nun vorerst geschlossen.

Die Siegburger Diskothek Klangfabrik bleibt nach der tödlichen Messerstecherei am vergangenen Wochenende vorerst geschlossen. Wie die Betreiber auf Facebook veröffentlichten, sei man „immer noch geschockt über das, was in der Nacht von Freitag auf Samstag passiert ist“.

Posted by Klangfabrik on Monday, August 1, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Das gesamte Team sei in Trauer und werde den Weiterbetrieb der Klangfabrik vorerst nicht aufnehmen. „Die Diskothek bleibt daher auch am kommenden Wochenende geschlossen“, heißt es in dem Post. Auch auf der Homepage der Klangfabrik steht, dass die Diskothek vorübergehend geschlossen ist. Nähere Informationen dazu, ob und wann die Klangfabrik wieder eröffnen soll, gibt es derzeit nicht.

In der Nacht zu Samstag war es in der Diskothek zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren waren dabei durch Stiche schwer verletzt worden. Der 24-jährige Mann erlag noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Die Polizei konnte inzwischen zwei Tatverdächtige festnehmen.