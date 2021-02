Kassierer bedroht : Mit Messer bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Siegburg

Siegburg Am Dienstag hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Siegburg überfallen. Der Mann bedrohte den Kassierer mit einem Küchenmesser, erbeutete Geld und floh.

Am Donnerstagabend betrat ein mutmaßlicher Räuber gegen 21.25 Uhr die Tankstelle an der Zeitstraße (B56) in Siegburg-Schreck. Der Unbekannte war mit einem Messer bewaffnet. Mit dem Küchenmesser in der Hand ging er auf einen Kassierer zu und forderte Geld.