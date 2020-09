Vorfall in Siegburg : Mitarbeiterin verfolgt Ladendiebe und wird niedergeschlagen

Siegburg Am Dienstag haben zwei mutmaßliche Ladendiebe eine Supermarkt-Mitarbeiterin in Siegburg niedergeschlagen. Diese hatte zuvor versucht, einen Diebstahl zu verhindern.

Am Dienstagnachmittag wurde gegen 16.10 Uhr die Mitarbeiterin eines Discounters an der Grimmelsgasse in Siegburg niedergeschlagen. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Die 28-jährige Mitarbeiterin habe gehört, wie ein Alarm an der Kasse ausgelöst wurde. Eine Kassiererin sagte, zwei Unbekannte hätten den Laden mit mutmaßlich gestohlener Ware verlassen. Die 28-Jährige ging nach draußen und sah zwei Männer mit einem „prall gefülltem Rucksack“ auf dem Rücken über den Fußgängerüberweg in Richtung Zeithstraße laufen.