Masche in Siegburg : Drogeriemarkt-Mitarbeiterin verhindert möglichen Gutscheinbetrug

Siegburg Vermutlich mit einer weiteren Trickbetrugsmasche werden aktuell vor allem ältere Menschen konfrontiert. Eine Drogeriemitarbeiterin wurde bei einem älteren Mann misstrauisch und verhinderte wohl einen größeren Schaden.



Eine Mitarbeiterin einer Drogeriefiliale an der Luisenstraße in Siegburg meldete sich am Mittwoch bei der örtlichen Polizei. Ein älterer Mann erschien am selben Tag in der Filiale und wollte Gutscheinkarten der Drogerie im Wert von rund 5000 Euro kaufen. Die Angestellte schöpfte laut Angaben der Polizei Verdacht und ließ den Kauf nicht zu. Stattdessen rief sie in der Polizeiwache an.

Verdacht schöpfte sie laut eigener Aussage, nachdem sie bei dem etwa 70 bis 80 Jahre alten Mann wegen des Kaufs der Gutscheinkarten noch einmal nachfragte. Der Senior erzählte daraufhin der Mitarbeiterin, dass er von einem Notar angerufen worden sei, der die Übermittlung der Codes für die Gutscheine gefordert habe. Der Notar habe dies ihm gegenüber damit begründet, da er, der Senior, Gewinner eines Gewinnspiels sei. Er könne den Gewinn aber nur dann erhalten, wenn er zuvor die Gutscheincodes an den Notar übermittele.

Als die Polizei eintraf, hatte der Mann die Filiale allerdings bereits in unbekannte Richtung verlassen. Im Anschluss konnten die Beamten in umliegenden Geschäften aber in Erfahrung bringen, dass der Mann dort ebenfalls Gutscheinkarten zu einem vierstelligen Betrag kaufen wollte. Auch dort reagierten die Angestellten verantwortungsvoll und ließen den Kauf nicht zu.

Aufgrund der Verdachtsmomente hat die Polizei nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Trickbetruges eröffnet und bittet den vielleicht schon geschädigten Senior, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02241/541-3121 zu melden. Um so mehr, da es wohl kein Einzelfall zu sein scheint: Denn laut Aussage der Mitarbeiterin in der Drogeriefiliale an der Luisenstraße war bereits am Freitag, 2. Dezember, ein älterer Herr in der Filiale erschienen und hatte Gutscheinkarten für einen Onlinedienst im Wert von über 1600 Euro erworben, wie sie von ihm erfahren hatte.

Info Die Polizei warnt: Machen Sie sich immer bewusst, wenn Sie nicht an einer Lotterie/Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern und zahlen Sie keine Gebühren! Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern, Adressen, Kontodaten, Kreditkartennummern oder Ähnliches. (EB)

