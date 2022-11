Weihnachtsmarkt in Siegburg : Das Mittelalter kehrt zurück nach Siegburg

Künden auf dem Siegburger Marktplatz vom baldigen Einzug des Mittelalters: Daniel Dickmann (v.l.) Stefan Rosemann, Lupus, der Wolf, und Herold Walther von der Pferdeweide. Foto: Nadine Quadt

Siegburg In Sachen Energiesparen ist der Mittelalterliche Markt zur Weihnachtszeit in Siegburg schon seit drei Jahrzehnten Vorreiter. Ab Samstag, 19. November, erhalten Gaukler, Händler und Musikanten wieder Einzug in der Kreisstadt.

Der Stoß in die Fanfare fiel kräftiger aus als gedacht. Ihr Klang ließ selbst Herold „Walther von der Pferdeweide“ kurz zusammenzucken. Aber sein Fanfarenstoß verfehlte nicht seine Wirkung. Weit über den Siegburger Marktplatz war er zu vernehmen und mit ihr die Kunde von der Rückkehr des Mittelalters in die Kreisstadt. Kramer, Zunft und Kurtzweyl schlagen in der Zeit von Samstag, 19. November, bis Mittwoch, 22. Dezember erneut ihre Zelte auf und halten täglich ab 11 Uhr Markt.

Anders als im vergangenen Jahr wird es dieses Mal keine Einlasskontrollen und 2G-Regel auf dem Markt geben. „Wir haben aber ein Sicherheitskonzept in der Tasche, dass wir, wenn nötig, jederzeit umsetzen können“, sagte Daniel Dickmann, Geschäftsführer der veranstaltenden Mittelalter Marketing GmbH. Einige coronabedingte Änderungen aus dem vergangenen Jahr seien aber geblieben. „Wir lassen den Platz wieder in der Mitte etwas offener und entzerren so das Treiben“, sagte Dickmann. Und auch auf ein Catering im „Chapiteau“ müssten die Marktbesucher noch verzichten.

„Wir haben uns im vergangenen Jahr im Vorfeld des Marktes viele Gedanken gemacht“, sagte Bürgermeister Stefan Rosemann, dem der Herold als „Meister Stefan“ das Wort erteilte. Er sei dankbar, dass das Konzept so gut funktioniert habe. „Mit dem Aufwand, der betrieben wurde, und der Mühe, die sich alle Beteiligten gemacht haben, haben wir ein Zeichen gesetzt, dass hier nicht grenzenlos gefeiert wurde“, sagte er im Rückblick. Auch in diesem Jahr kann der Mittelalterliche Markt nicht nahtlos an die Vor-Corona-Zeiten anknüpfen. Mit Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine benannte Rosemann zwei weitere bestimmende Themen, vor deren Hintergrund sich die Frage stelle: „Dürfen wir in solchen Zeiten feiern?“. Gerade in diesen Zeiten brauche es einen Mittelalterlichen Markt, betonte Rosemann. „Wir wissen natürlich alle, dass Krieg ist, trotzdem ist es wichtig, dass wir zusammenkommen und gemeinsam Zeit verbringen können“, so der Bürgermeister.

Mit Blick auf die Energiekrise hob Rosemann hervor, dass beim Mittelalterlichen Markt schon von jeher nicht viel Energie verbraucht wird. „Das Brot wird im Feuerofen gebacken, Fackeln sorgen für Beleuchtung“, so der Bürgermeister. Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit bezeichnete Herold Walther von der Pferdeweide denn auch den Markt. Gleichwohl haben auch die Händler und Wirtsleute im Team mit der aktuellen Krise zu kämpfen, wie Daniel Dickmann berichtete. „Es gibt Lieferengpässe und extreme Preisanstiege“, erklärte er, warum es an einigen Ständen andere als die gewohnten Produkte geben wird. „Bei uns wird es keine Entenkeule für 20 Euro geben“, sagte er. Jeder solle sich weiterhin einen Marktbesuch auch leisten können.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Nicht nur im Sortiment gibt es die eine oder andere Veränderung. So ist etwa der Steinmetz nicht wieder dabei, da er inzwischen in Rente gegangen ist. „Dafür gibt es ein Wiedersehen mit dem Schmied“, so Dickmann, der noch eine gute Nachricht für langjährige Marktbesucher hat: „Der Suppenstand ist wieder da.“ Zwei Siegburgerinnen, die als Gesellinnen beim alten Betreiber gearbeitet haben, haben ihn übernommen und servieren Suppen nach seinen alten Rezepten.

Nach 31 Jahren seien der Markt samt seiner Händler, Gaukler und Wirtsleute und die Siegburger eng miteinander verbunden, hob Dickmann hervor. „Es ist wirklich wie eine Familie hier“, betonte auch Gaukler Lupus. „Ich habe Kinder groß werden sehen“, sagte er. Das gelte für die aus den eigenen Reihen, wie etwa Fin de Filou, den Sohn der Roten Füchsin Cornelia Fuchs, und auch für Siegburger. Gedion Hoscheid ist einer der Siegburger, der mit dem Markt gewachsen ist. Inzwischen hat er seit ein paar Jahren selbst einen Stand auf dem Mittelalterlichen Markt. „Wir bieten Spätzle, Churros und Reis an“, sagte er.

Gruselwusel ist schon ausgebucht

Auch Walther von der Pferdeweide, der Teil des Duos Kurtzweyl ist, freut sich darauf, wieder in Siegburg zu sein. Die Atmosphäre sei einmalig. „Sie gibt ein wenig Entspannung in angespannten Zeiten, für uns wie für die Besucher“, sagte er. Dafür sorgen verschiedene Gaukler, Musiker und Magier, auf der Bühne wie auf dem Markt zwischen den Besuchern. „Innerhalb der Woche haben wir ein festes Programm, am Wochenende ein wechselndes“, so der Herold.

Für die jungen Besucher gibt es neben dem handbetriebenen Kinderkarussell, den Wickingerbooten, dem Bogenschießen oder Hau, den Lukas, auch wieder den beliebten „Gruselwusel“ im Weinkeller des Stadtmuseums. „Der ist aber schon komplett ausgebucht“, sagte Miriam Rousseau von der Touristinformation. Schon nach den Sommerferien habe es erste Nachfragen gegeben. Sie verwies aber auf das weitere Programm mit Schul- oder auch Nachtwächterführungen. Für das Foto hat Stefan Rosemann sein rotes, mittelalterliches Gewand schon einmal übergezogen, gleichsam als Generalprobe für seinen Auftritt bei der offiziellen Markteröffnung. Auf die freue er sich besonders, verriet der Bürgermeister. Schließlich sei es für ihn eine Premiere: 2020 gab es coronabedingt keinen Markt, und im vergangenen Jahr musste er coronaerkrankt fernbleiben.