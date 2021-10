L316 bei Siegburg : Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen

Siegburg In Siegburg hat es am Freitag einen Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gegeben. Die Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden soll rund 13.000 Euro betragen.

Am Freitagnachmittag hat es in Siegburg gegen 16.30 Uhr einen Unfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Auto gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-jährige Motorradfahrer aus Wiehl mit seiner Harley auf der L316 in Richtung Seligenthal unterwegs.