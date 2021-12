Einsatz von Feuerwehr und THW in Siegburg : Unterspülung an Mühlengraben löst Großeinsatz aus

Feuerwehr und THW schichten am Donnerstagnachmittag Sandsäcke in den Mühlengraben, um die Mauer zu schützen. Foto: Rosanna Großmann

Siegburg Ein Gebäude an der Wilhelmstraße in Siegburg, gegenüber vom Rhein-Sieg-Forum und hinter dem Gymnasium Alleestraße, wurde am Donnerstag vom Mühlengraben unterspült. Eine Mauer stürzte teilweise ein.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rosanna Großmann

Der Mühlengraben hat ein Gebäude an der Wilhelmstraße unterspült. Das stellten Mitarbeiter des Baubetriebsamts am Donnerstag gegen Mittag fest. Teile der Mauer, die an den Bach angrenzt, sind eingebrochen und ins Wasser gefallen. Wann genau der Erdrutsch passiert ist, war am frühen Nachmittag noch nicht klar: „Das kann auch schon in der Nacht passiert sein“, erklärte Daniel Winterscheidt, Einsatzleiter der Feuerwehr Siegburg. Fest stehe: Eine derartige Unterspülung finde nicht von heute auf morgen statt. Die genaue Ursache war gegen 13.25 Uhr jedoch noch nicht klar.

Die Feuerwehr Siegburg leitete mit Hilfe des Technischen Hilfswerks (THW) Sofortmaßnahmen zur Gefahrenabwehr ein. Bei einem Einsatz von 13 Fahrzeugen begannen die 33 Einsatzkräfte, sogenannte Bigpacks, mit Sand gefüllte Säcke, in den Bach zu schichten, um dessen Lauf von der betroffenen Wand abzulenken. „Das THW hat den entsprechenden Kran, den wir dafür benötigen“, so Einsatzleiter Winterscheidt. Die Strömungsretter der Feuerwehr standen knietief im Wasser, um den Wall aus Sandsäcken aufzutürmen.

Foto: Meike Böschemeier Einsatz von THW und Feuerwehr: Die Einsatzkräfte schichten Sandsäcke in den Mühlengraben, um die Mauer zu schützen. zurück

weiter