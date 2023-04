Aus dem Bonner Landgericht Aufsehenerregender Prozess nach Überfall auf Siegburger Uhrenhändler

Die Aufnahmen der Überwachungskameras sind über eine Stunde lang, die Bilder aber nicht sehr detailreich: Schon allein aufgrund der verwendeten Weitwinkeloptik, die es möglich macht, den gesamten Raum zu überblicken, sind einzelne Personen nur schwer zu identifizieren. Vor dem Bonner Landgericht hat am Dienstagmorgen mit der Sichtung von Aufnahmen des Tatgeschehens das Verfahren gegen zwei Männer begonnen, die am 6. Oktober 2020 an einem Überfall auf einen Siegburger Uhrenhändler beteiligt gewesen sein sollen.