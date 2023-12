Upcycling im Eine-Welt-Markt in Siegburg So können Weihnachtsgeschenke auch umweltschonend eingepackt werden

Erst die Verpackung macht ein Geschenk auch zu einem wirklichen Geschenk. „It’s so much more then a bag (Es ist so viel mehr als eine Tüte)“, erklärt auch Ronan Atkinson, während er im Weihnachtsfilm „Tatsächlich Liebe“ mit Hingabe das verkaufte Schmuckstück nicht nur einpackt, sondern auch noch in diverse Geschenktüten mit allerlei Beigaben hüllt. Die Folge von liebevollen Verpackungen dieser Art sind indes alle Jahre wieder Berge an Geschenkpapier unter dem Weihnachtsbaum. Dieses aufzubewahren, glatt zu streichen und im nächsten Jahr wiederzuwenden, ist ein erster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Der Eine-Welt-Markt in Siegburg setzt in diesem Jahr auf eine Alternative: Geschenkesäckchen aus Stoffresten.