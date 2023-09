Turmcenter in Siegburg Neue Mieter ziehen bald in die ehemalige Klangfabrik

Siegburg · Als Schatz mitten in Siegburg bezeichnet Unternehmer Hannspaul Egge das Turmcenter, in dem bis vor einem Jahr auch die Diskothek Klangfabrik untergebracht war. Nun warten neue Mieter auf ihren Einzug in das alte Industrie-Gebäude.

02.09.2023, 05:00 Uhr

Von Andrea Ziech

