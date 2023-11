Provisorium aus den 1980er Jahren So sehen die Pläne für die neue Moschee in Siegburg aus

Seine Eltern waren unter denjenigen, die in den 1980er Jahren eine ehemalige Turnhalle an der Händelstraße zur Moschee der Türkisch-Islamischen Gemeinde zu Siegburg umgebaut haben. „Ich besuche sie seit meiner Kindheit und komme heute mit meinen drei Kindern hier hin“, sagt Güven Cinar, der sich in der Gemeinde um die Finanzen kümmert. Mittlerweile ist die Moschee in die Jahre gekommen, sie werde den aktuellen Bedürfnissen nicht mehr gerecht und sei definitiv zu klein. Deswegen will die Gemeinde die alte Moschee im Stadtteil Deichhaus abreißen und eine neue Moschee bauen. Wie sie aussehen könnte, zeigte Cinar zusammen mit dem Kölner Architekten Tuncay Uluca jetzt im Planungsausschuss.