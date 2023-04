Neue Veedelskneipe in Siegburg Das Motto lautet „Glas leer, neues Kölsch“

Vor etwa zehn Jahren reifte in Guido Lux der Wunsch, irgendwann einmal seine eigene Kneipe zu führen. „Ich bin in der Gastronomie großgeworden, meine Großeltern und meine Eltern waren Gastronomen, erst in Köln, später in Lohmar“, erklärt er. Heute eröffnet er seine Kneipe „Kölsche Jung“ zu einem „Probelauf“, kommende Woche nimmt er den regulären Betrieb auf.