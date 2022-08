Großprojekt in Siegburger Schulzentrum : Stefan Langerbeins übernimmt Projektleitung am Bildungscampus Neuenhof

Stephan Langerbeins verlässt das Evangelische Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn. Foto: Anna Neumann

Siegburg Geschäftsführer Stephan Langerbeins verlässt nach 26 Jahren das Evangelische Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn: Er wechselt als Projektleiter für den Bildungscampus Neuenhof zur Stadt Siegburg.

Das Container-Dorf steht und wird aktuell darauf vorbereitet, dass dort in den kommenden Jahren Schülerinnen und Schüler der am Neuenhof beheimateten Gesamtschule am Michaelsberg und der Alexander-von-Humboldt-Schule unterrichtet werden. Zumindest so lange, bis die Erweiterung und Sanierung des in die Jahre gekommenen Siegburger Schulzentrums Neuenhof zum Bildungscampus Neuenhof abgeschlossen sind. Mit dem Bau der neuen Räume sollen die seit Jahren geplanten Bauarbeiten beginnen. Die inhaltliche Begleitung des Projektes, das auch den Verein Theaterschatz einbindet, übernimmt ab Oktober Stephan Langerbeins, der bislang Geschäftsführer und Leiter des Evangelischen Jugendwerks Sieg, Rhein, Bonn ist.

Die Stelle des Projektleiters für den Bildungscampus Neuenhof sei im März 2018 im Stadtrat beschlossen worden, erklärte Dezernent Bernd Lehmann auf Nachfrage in der jüngsten Ratssitzung. CDU-Fraktionschef Jürgen Becker hatte kritisiert, dass die Stellenbesetzung nicht in der aktuell zu beschließenden Fortschreibung des Stellenplans aufgeführt war. Lehmann verwies auf den vier Jahre alten Ratsbeschluss zur Bereitstellung zusätzlichen Personals für das Projekt am Neuenhof. „Damit wurde die Verwaltung ermächtigt, die notwendigen Stellen zu besetzen, wenn sie benötigt werden“, so der Dezernent.

Die im Rat geäußerte Sorge, Langerbeins Wechsel in die Stadtverwaltung könnte das Projekt zur Jugendarbeit auf dem Brückberg gefährden, konnte Bürgermeister Stefan Rosemann nehmen. „Das Jugendwerk bleibt Träger“, versicherte er. Langerbeins Stellvertreterin Charlotte Dückers leite das Projekt, das eine offene Jugendarbeit rund um zwei ausrangierte Bahnwaggons vorsieht. Sie hatte dieses auch in den Fachgremien und bei einer Bürgerinformation vorgestellt.

Stephan Langerbeins war 26 Jahre lang Geschäftsführer und Leiter des Evangelischen Jugendwerks, wie der Evangelische Kirchenkreis an Sieg und Rhein (Ekasur) mitteilt. Als solcher habe er die Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Evangelischen Kirchenkreisen Bonn und an Sieg und Rhein verantwortet. Superintendentin Almut van Niekerk dankte dem Sozialpädagogen für seine zahlreichen Impulse: „Der Name Stephan Langerbeins steht für konsequentes Engagement zum Wohl von Kindern und Jugendlichen.“

Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker hat der in Mönchengladbach geborene Langerbeins in Düsseldorf und Bochum Sozialpädagogik studiert. Anschließend machte er die zunächst ehrenamtliche Arbeit in der evangelischen Jugend zu seinem Beruf. 1996 wechselte er nach Stationen in Mönchengladbach und Wassenberg zum damaligen Kinder- und Jugendreferat an Sieg und Rhein. Seit 2006 umfasst das auch die Bonner Jugendarbeit und trägt seit 2020 den Namen Evangelisches Jugendwerk Sieg, Rhein, Bonn.