Digitalisierung in Siegburg Wie die Stadtverwaltung Künstliche Intelligenz einsetzt

„Er hat die gleiche Grundlage wie ChatGPT, wir haben ihn aber auf Informationen der Stadt programmiert, sodass die Antworten präziser werden“, erklärt Kleppers Kollege Pascal Nobereit. Je höher der Datenpool sei, desto besser sei auch die Qualität der Antworten. Deswegen behalten die beiden Entwickler den Chatbot weiter im Auge, greifen bei Bedarf lenkend ein und füttern ihn in Absprache mit der Stadt auch mit neuen Inhalten. So soll er etwa in Kürze auch Zugriff auf das Ratsinformationssystem und den städtischen Veranstaltungskalender haben. Ziel sei es, den Chatbot zu einem „Mitarbeiter“ zu machen, der rund um die Uhr erreichbar ist.