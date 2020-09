Polizei fahndet : Jugendliche schlagen und bestehlen Obdachlose in Siegburg

Siegburg Mehrere Jugendliche sollen am Donnerstagabend in Siegburg zwei Obdachlose mit Steinen beworfen haben. Eine Frau wurde zudem bedrängt, geschlagen und bestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Siegburg haben am Donnerstagabend mehrere Jugendliche eine betrunkene Obdachlose geschlagen und ihr die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war ein 28-jähriger Autofahrer gegen 21.35 Uhr an einer Parkbank in Höhe der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Straße in der Siegburger Innenstadt vorbeigefahren und hatte beobachtet, wie eine Gruppe von fünf oder sechs Jugendlichen eine Frau auf der Parkbank bedrängte. Er wendete, fuhr zurück und sprach die Jugendlichen an, die daraufhin auf zwei Fahrräder und einem Leih-E-Scooter flohen.