Premiere in der Studiobühne Siegburg Komödie zeigt die Tücken freier Liebe

Rousta ist überzeugt, dass so manch ein Mann sich nach der Vorstellung lächelnd selbst eingestehen wird: „So war das in meiner Studentenzeit.“ Mit Maike Mielewski als Antonia und „Ehemann“ Sören Ergang, der als Gast bei der Studiobühne spielt, stehen zwei Profis auf der Bühne, die sich wunderbar ergänzen und für nichts zu schade sind. Ob Mielewski im biederen Blüschen, Faltenrock und Brille das gekränkte Mauerblümchen gibt, aber mit Kraftausdrücken und Vulgärsprache um sich wirft, oder Ergang in Boxershorts und heruntergelassener Hose über die Bühne hoppelt – umwerfend komisch und in bester Slapstick-Manier.