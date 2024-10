Ost-Rock, Soljanka und Eierlikör Ostbar öffnet im ehemaligen Kaufhof in Siegburg

Eine Verklärung des ehemaligen sozialistischen Staates soll seine Ostbar aber nicht sein. Stöcker geht es vielmehr darum, der in West-Deutschland kaum gehörten, ostdeutschen Rockmusik aus jener Zeit Gehör zu verschaffen. Die übten zwischen den Zeilen Kritik am SED-Staat. Auch die Ostpolitiker lässt er in originalen Tondokumenten in seiner Bar zu Wort kommen. „Es ist unglaublich, was die von sich geben“, so Stöcker. Auch das müsse in seiner Absurdität gehört werden.