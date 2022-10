Einkaufen in Siegburg : 22 Geschäfte verknüpfen sich Anfang November zur „Perlenkette“

Carina Norina Molitor betreibt das Geschäft Zugvögel am Herrengarten. Foto: Tania Flores

Siegburg Zu erkennen sind sie an einer orangenen Fahne vor dem Eingang. Für das erste November-Wochenende haben sich wieder 22 inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt von Siegburg zur „Perlenkette“ zusammengeschlossen. Aber sie präsentieren nicht nur ihre eigenen Produkte.



Weiterleiten Drucken Von Andrea Ziech

Als Zeichen für bewusstes Einkaufen sieht die Initiatorin die „Perlenkette“ – ein Shoppingformat in Siegburg, das Anfang November in die zweite Runde geht. Zum zweiten Mal haben sich inhabergeführte Geschäfte in der Innenstadt zur Perlenkette verknüpft und laden zur Entdeckungs- und Shoppingtour ein. Einzigartigkeit und Verbundenheit ist für die Initiatorin und Veranstalterin Carina Norina Molitor das, was die Perlenkette symbolisiert und dem Format den Namen gab.

Molitor ist selbst Designerin und betreibt das Geschäft Zugvögel am Herrengarten. Sie entwickelt und fertigt eigene Kollektionen, in ihrem Geschäft ist aber auch Mode bekannter Green-Fashion-Labels zu finden. Außerdem ist es ihr ein Anliegen, auch anderen Gestaltern die Möglichkeit zu geben, ihre Kreationen auszustellen. Dass inhabergeführte Läden in Siegburg funktionieren, davon war sie schon im Vorfeld überzeugt. „Ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden, meinen Laden in Siegburg zu eröffnen“, sagt die Textildesignerin, die seit 2016 hier ihre Mode anbietet. Inzwischen kämen ihre Kunden extra ihretwegen nach Siegburg, berichtet sie.

So entstand die Idee für die Perlenkette. Das Format sahen die beteiligten Geschäftsleute bereits im vergangenen Jahr als Erfolg an, deshalb wird es in diesem Jahr wiederholt. Designer und Manufakturen, Läden und Ateliers sind für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auch das ist Teil der Perlenkette: Gastaussteller aus der Region und ganz Deutschland bekommen in Siegburger Geschäften eine Bühne für sich und ihre Produkte.

Der Design-Parcours bietet auch in diesem Jahr Mode, Schmuck, Accessoires, Kunsthandwerk, Ledertaschen, Papeterie und Keramik. Wie im vergangenen Jahr nehmen 22 Geschäfte teil. Damit alle Aussteller gut gefunden werden, hängt an jedem teilnehmenden Ladenlokal eine orangene Fahne mit dem Perlenketten-Logo. Zur Veranstaltung erscheint eine Info-Broschüre, in der ein Stadtplan auch auswärtigen Besucherinnen und Besuchern den Weg zu den teilnehmenden Geschäften weist. Die Broschüren liegen an allen Stationen der Perlenkette aus und sind ab Mitte Oktober im „Zugvögel Mode Concept Store“ und an der Tourist Information in Siegburg erhältlich.