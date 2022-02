Sportplatz Waldstraße in Siegburg : Planer sollen das Viertel an der Bambergstraße entwickeln

Siegburg Die Siegburger Mehrheitskoalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich von ihrer Idee, 80 Wohnungen auf dem früheren Sportplatz an der Waldstraße zu realisieren, verabschiedet. Stattdessen soll nun weniger Wohnraum entstehen und das gesamte Viertel in die städtebauliche Planung einbezogen werden.

Vier Anträge, eine Stellungnahme und eine Online-Petition mit aktuell mehr als 300 Unterstützern dokumentieren: Die Zukunft des früheren Sportplatzes des Siegburger SV04 an der Waldstraße liegt den Siegburgern am Herzen. Über die künftige Gestaltung des seit Jahren brach liegenden Areals hat sich das Planungsbüro Reicher Haase Assoziierte (RHA) im Auftrag der Stadt Gedanken gemacht – und dabei über einen Workshop auch die Bürger mit eingebunden. Das Ergebnis des Workshops präsentierten die Planer jetzt im Planungsausschuss. In der Sitzung beendete schließlich auch die Politik ihre schon im Vorfeld wegen unterschiedlicher Vorstellungen entbrannte Diskussion, und einigte sich darauf, nun auch das Umfeld des Sportplatzes in die weitere städtebauliche Planung einzubinden.