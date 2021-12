Wasserdampfspiele und Tribünen in Siegburg : Platz der Begegnung vor dem Rhein-Sieg-Forum eröffnet

Siegburg Der „Platz der Begegnung“ vor dem Rhein-Sieg-Forum in Siegburg wurde für die Öffentlichkeit freigeben. Der Bau kostete 2,8 Millionen Euro.

Etwa zehn Veranstaltungen sollen pro Jahr auf dem Platz stattfinden, der über ein Fassungsvermögen von 200 Besuchern verfügt. Der Name „Platz der Begegnung“ stand laut Rosemann am Ende einer regen Bürgerbeteiligung, einer ausführlichen Beratung in einer eigens dafür eingerichteten Jury und einer politischen Diskussion. Dabei habe es auch Vorwürfe gegeben, der Name sei zu beliebig, sage nichts aus und dass die Würdigung einer Persönlichkeit vielleicht eine bessere Entscheidung gewesen wäre.