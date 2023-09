Wohnbebauung in Siegburg Politik kritisiert Pläne für das Areal des Waldhotels Grunge

20 Jahre sind inzwischen ins Land gezogen, seit das Siegburger Waldhotel Grunge für immer seine Türen geschlossen hat. Alle zwischenzeitlichen Bemühungen den Hotelbetrieb am Kaldauer Höhenweg wiederzubeleben oder die Immobilie anderweitig zu nutzen sind gescheitert. Seit zwei Jahren nun steht die Idee im Raum, das Hotel abzureißen und durch eine Wohnbebauung zu ersetzen. Die stieß von Anfang an auf Kritik der Anwohner, die diese schriftlich in der frühzeitigen Beteiligung und persönlich in einer Bürgerinformation im vergangenen Jahr geäußert haben. Dass sich seither nicht viel getan hat, ärgert die Anwohner – und auch die Politik zeigte sich im Planungsausschuss enttäuscht.