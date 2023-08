Zwischenfall in Siegburg Autofahrer hindert Bus mehr als 30 Minuten an Weiterfahrt

Am Mittwoch hat in Siegburg Stallberg ein 56-jähriger Autofahrer einen Linienbus an der Weiterfahrt gehindert. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall in der Barbarastraße, in der es durch parkende Autos verursachte Engstellen gibt. Als der Linienbus die Straße passieren wollte, näherte sich aus der Gegenrichtung der 56-Jährige und stellte sich in eine Engstelle.