Nächtlicher Großeinsatz in Siegburg : Polizei durchsucht Waldstück nach geflohenen Einbrechern

Nächtlicher Großeinsatz in Siegburg

Siegburg Die Polizei hat in der Nacht ein Waldstück in Siegburg nach mehreren mutmaßlichen Supermarkt-Einbrechern durchsucht. Die hatten zuvor mit ihrem Fluchtwagen einen Unfall gebaut. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Die Polizei hat in der Nacht zu Dienstag nach einer Verfolgungsfahrt nach mehreren mutmaßlichen Einbrechern in einem Waldstück bei Siegburg gesucht. Die Verdächtigen hatten zuvor mit ihrem Auto einen Unfall gebaut und flohen anschließend zu Fuß. Die Täter sind weiter auf der Flucht, wie die Polizei am Morgen auf Anfrage mitteilte.