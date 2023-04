Einbruch in Siegburg Polizei fasst jugendliche Einbrecher und sucht nun nach der Beute

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei Siegburg die Wohnungen von zwei Jugendlichen. Ein 15-jähriger Lohmarer und ein 17-jähriger Siegburger waren vermutlich in der Nacht zu Sonntag in eine Wohnung in der Seidenbergstraße in Siegburg eingestiegen und stehen laut Polizeiangaben im Verdacht, ein Notebook im Wert von rund 1400 Euro entwendet zu haben.