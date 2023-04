Marihuana, Haschisch und Amphetamin Polizei stellt mehr als zehn Kilo Drogen bei Siegburger sicher

Siegburg · In einer Wohnung in Siegburg hat die Polizei Drogen im Wert von etwa 100.000 Euro sichergestellt. Ermittelt wird gegen den 31-jährigen Wohnungsinhaber und einen 32-jährigen Sankt Augustiner wegen Drogenhandels in größerem Stil.

05.04.2023, 16:20 Uhr

Haschischfund (Symbolbild) Foto: Polizei Köln





Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Sankt Augustin am 30. März insgesamt mehr als zehn Kilogramm Drogen beschlagnahmt. Das teilte die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis nun mit. In der Wohnung eines 31-jährigen Mannes fanden die Ermittler demnach rund acht Kilogramm Marihuana, mehr als 1,8 Kilogramm Haschisch und mehr als 800 Gramm Amphetamin. Die sichergestellten Drogen haben laut Polizei einen Straßenverkaufspreis von circa 100.000 Euro. Die Beamten hatten von einer benachbarten Polizeibehörde, die in einem Raubdelikt ermittelt, den Hinweis auf den den 31-Jährigen sowie einen 32-Jährigen aus Sankt Augustin bekommen, die möglicherweise mit größeren Mengen Drogen handeln, berichtet die Polizei. Daraufhin durchsuchten Drogenfahnder Ende März auf richterlichem Beschluss die Wohnungen der beiden Verdächtigen. Der Siegburger Wohnungsinhaber wurde vorläufig festgenommen, wurde aber nach Abschluss der ersten Ermittlungen wegen fehlender Haftgründe bis zur Gerichtsverhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es von der Polizei. Die Ermittlungen gegen die beiden einschlägig polizeibekannten Männer wegen des Verdachtes des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen dauern demnach noch an.

