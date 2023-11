Polizei sucht nach mutmaßlichem Sexualstraftäter Mann soll 25-Jährige in Siegburg sexuell belästigt haben

Die Bundespolizei fahndet derzeit nach einem unbekannten Mann, der eine 25-Jährige sexuell belästigt haben soll. Die junge Frau war am 7. Juni gegen 20 Uhr mit dem Regionalexpress 9 in Richtung Aachen unterwegs, teilte die Polizei mit. Am Bahnhof Siegburg soll sich der unbekannte Mann dann neben die Frau gesetzt und mehrfach ihre Hand ergriffen haben.