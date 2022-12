Betäubungsmitteln in Siegburg entdeckt : Fahndung nach Arkadius S.: Polizei sucht Schmuggler von Betäubungsmitteln

Foto: dpa/Fabian Strauch

Siegburg Die Polizei in Siegburg fahndet aktuell nach einem Mann, der im Zusammenhang mit einer am 31. Oktober in Siegburg sichergestellten größeren Menge von Betäubungsmittel stehen soll.



Die Siegburger Polizei sucht derzeit einem Mann, nachdem am 31. Oktober in Siegburg eine große Menge an Betäubungsmittel gefunden worden waren. Arkadius S. wird vorgeworfen, Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geschmuggelt und illegal eingeführt zu haben.

Zeuginnen hatten an jenem Montag gegen 17.20 Uhr einen chemischen Geruch festgestellt, der aus einem Lagerraum an der Hauptstraße in Siegburg-Kaldauen kam. Vor Ort trafen sie auf den zunächst unbekannten Tatverdächtigen, der nach einem Wortwechsel flüchtete. Die verständigte Polizei stellte schließlich in dem Lagerraum eine große Menge von Betäubungsmitteln sicher.

Die weiteren Ermittlungen und Spurenauswertungen führten zur Identifizierung des Beschuldigten. Ein Richter ordnete nun die Öffentlichkeitsfahndung an und gab ein Foto des Mannes dafür frei.

Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des beschuldigten Arkadius S. oder zu seinen Kontaktpersonen geben? Er ist 1,92 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und grüne Augen und hat eine kräftige Figur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3121 entgegen.

(ga)