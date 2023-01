Unbewohntes Haus in der Gartenstraße : Siegburger Polizei überrascht Einbrecherpärchen

Siegburg Die Polizei in Siegburg hat am Montagmorgen ein Einbrecherpärchen überrascht. Die Täter hatten vermutlich die Nacht in einem unbewohnten Haus verbracht.



Am Montagmorgen hat die Siegburger Polizei ein Einbrecherpärchen in einem unbewohnten Haus in der Gartenstraße aufgefunden. Zuvor hatten die Beamten Hinweise erhalten, dass sich mehrere Personen unberechtigt in dem genannten Haus aufhalten sollten.

Der Eigentümer bemerkte beim Aufschließen der Haustür, dass im Flur zwei Paar Turnschuhe standen, die er nicht zuordnen konnte. Da der Eigentümer das Haus erst vor Kurzem gekauft hatte, war es zu diesem Zeitpunkt eigentlich unbewohnt.

Nachdem er die Polizei alarmiert hatte, betraten die Beamten das Gebäude und fanden im Obergeschoss eine verschlossene Zimmertür vor. Aus dem Inneren des Zimmers nahmen die Polizisten - nach der Aufforderung zu öffnen - laute Geräusche wahr.

Für die Polizisten bestand nun der Verdacht, dass die mutmaßlichen Einbrecher fliehen wollten. Daher brachen sie die Zimmertür auf. Dort trafen sie auf das Einbrecherpärchen, das vermutlich in dem aktuell unbewohnten Haus geschlafen hatte. Die 22-jährige Frau konnten die Beamten festhalten, als sie über den angrenzenden Balkon flüchten wollte. Der unbekannte Freund der Einbrecherin konnte mit Diebesgut über den Balkon entkommen. Um welches Diebesgut es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Die aus Siegburg stammende Frau wurde vorläufig festgenommen. Zur Straftat wollte sie keine Angaben machen. Die Polizei entließ die mutmaßliche Einbrecherin nach Erfassung ihrer Daten wieder in die Freiheit. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt.

Vom Flüchtigen wurden mehrere Kleidungsstücke sichergestellt. Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis sucht nach dem Mittäter und bittet um Hinweise zu dem Mann, der ohne Schuhe und Jacke vom Tatort flüchtete.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241/5413121 entgegen.

