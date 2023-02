Kokain, Marihuana und ein gefälschter Ausweis : Zivilpolizisten nehmen mutmaßlichen Drogendealer in Siegburg vorläufig fest

Bei dem festgenommenen Mann stellten die Beamten unter anderem Kokain sicher. Foto: DedMityay - stock.adobe.com/Dmitry Volochek

Siegburg Die Polizei in Siegburg hat am Mittwoch einen 21-Jährigen vorläufig festgenommen. Er hatte Kokain und 780 Euro in bar dabei und eine anschließende Hausdurchsuchung förderte noch mehr zutage.



Am Mittwochnachmittag haben Siegburger Zivilpolizisten in der Hohenzollernstraße nach eigenen Angaben einen 21-jährigen Mann bei einem mutmaßlichen Drogenverkauf beobachtet. Als sie den Mann stellten, versuchte dieser zu fliehen, woraufhin die Beamten ihn überwältigten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden nach Polizeiangaben Kokain und 780 Euro in bar gefunden.

Bei einer Hausdurchsuchung im Anschluss seien nicht nur Marihuana und verschreibungspflichtige Medikamente, sondern auch weitere Mengen an Bargeld sichergestellt worden. Versteckt unter dem Einlegeboden eines Tresores fanden die Beamten zudem einen mutmaßlich gefälschten portugiesischen Ausweis und Führerschein, die auf den Namen des Verdächtigen ausgestellt waren.

Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und anschließend wieder frei gelassen. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

(ga)