Einsatz in Siegburg : Polizei und Feuerwehr finden Marihuana in Kellerräumen

In Siegburg sollen Einsatzkräfte der Polizei Marihuana gefunden haben. Foto: Ulrich Felsmann

Siegburg-Kaldauen Polizei und Feuerwehr sind am Montag zu einer Durchsuchung in Siegburg ausgerückt. Die Beamten sollen in mehreren Kellerräumen Marihuana gefunden haben.



In Siegburg-Kaldauen hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei zusammen mit der Feuerwehr mehrere Kellerräume durchsucht. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Einsatzkräfte in den Räumen Marihuana gefunden und beschlagnahmt haben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zudem mit Atemschutzgeräten ausgestattet, da es in dem Gebäude seltsam gerochen haben soll.

Die Polizei teilte weiter mit, dass auch die Kriminalpolizei vor Ort gewesen sein soll. Nach Informationen der Redaktion sollen die Beamten der Polizei zum Schluss des Einsatzes eine Tür versiegelt haben.

Weitere Informationen sollen im Laufe der Woche folgen.

