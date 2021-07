Fahrer ohne Führerschein : 21-Jähriger flieht vor Polizei und rast durch Siegburg

Siegburg Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag ohne Führerschein durch Siegburg gerast. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h floh er vor der Polizei - und das nicht zum ersten Mal.

Am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr ist ein 21-jähriger Autofahrer in Siegburg vor der Polizei geflohen. Der 21-jährige Fahrer fiel einer Polizeistreife auf, als er auf die Versorgungszufahrt der Autobahnraststätte Siegburg-West in der „Alten Poststraße“ fuhr, da dieser Streckenabschnitt für die Durchfahrt gesperrt war. Wie die Polizei berichtete, wollte die Streife den weißen Hyundai des 21-Jährigen anhalten und kontrollieren.