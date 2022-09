Verkehr in Siegburg : Siegdamm ist wieder frei für den Durchgangsverkehr

Die Durchfahrt zum Gewerbegebiet Siegburg-Zange ist wieder frei: Nach einer halbjährigen Testphase werden die Poller auf dem Siegdamm nun dauerhaft entfernt. Foto: Nadine Quadt

Siegburg Seit der Siegdamm in Siegburg-Zange vor acht Jahren durch Poller für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde, gab es eine Diskussion über das Für und Wider. Nach einer Testphase fallen die Poller nun weg, der Weg ins Gewerbegebiet ist wieder frei.

Die Zeit, in der Poller auf dem Siegdamm im Siegburger Stadtteil Zange die Durchfahrt verhinderten, ist vorbei. Vor acht Jahren waren diese aufgestellt worden, um den Durchgangsverkehr auf der verkehrsberuhigten Straße zu verringern. In der Folge hatten sich die Anwohner umliegender Straßen beschwert, die nun deutlich stärker frequentiert wurden. Für ein halbes Jahr waren die Poller daher Anfang des Jahres zunächst probeweise entfernt und Verkehrszählungen durchgeführt worden. In einer Bürgeranhörung hatte die Verwaltung dann im August das Für und Wider der Poller diskutiert. Mit dem Ergebnis: Sie fallen nun dauerhaft weg, dafür setzt die Stadt andere verkehrsberuhigende und -sichernde Vorschläge aus der Bürgerschaft um.

Rund 50 Bürger und auch Politiker haben laut Verwaltung die Bürgerinformation genutzt, um sich einzubringen und um ihre Argumente für und gegen die Poller auszutauschen. Einig waren sich beide Lager indes darüber, dass es auf allen Straßen in der Tempo-30-Zone zu viele Geschwindigkeitsüberschreitung gibt. Das soll sich nun ändern. So hat es auch die Politik in der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses bekräftigt. Vorrangiges Ziel ist es, die oft beobachteten und auch gemessenen zu hohen Geschwindigkeiten in der Tempo-30-Zone zu reduzieren. Dafür soll etwa das alternierende Parken, wie es entlang von Siegstraße und Siegdamm schon eingerichtet ist, bis ins angrenzende Gewerbegebiet fortgesetzt werden. Auch bauliche Anlagen wie Schwellen oder Baumscheiben sollen Autofahrer anhalten, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten.

Keine Fahrradstraße

Nicht durchsetzen konnte sich die CDU-Fraktion mit ihrem Antrag, den Siegdamm zu einer Fahrradstraße zu machen und dafür auch die Poller wieder einzusetzen. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Fahrradstraße, sie lässt sich nur leider an dieser Stelle nicht umsetzen“, begründete Michael Keller (SPD) das Nein seiner Fraktion. Das habe die Verwaltung mit Verweis auf die rechtliche Situation deutlich gemacht. Die sieht die rechtlichen Anforderungen an eine Fahrradstraße am Siegdamm nicht gegeben.