Pop-Up-Galerie in der Siegburger Innenstadt Künstler bringen kreative Vielfalt in ein leer stehendes Ladenlokal

Ein „Zu vermieten“-Schild im Schaufenster eines leer stehenden Ladenlokals war in diesem Sommer so etwas wie die Initialzündung. Carl-Friedrich von Schlue las das Schild, betrachtete den großen leeren Raum dahinter und hatte die Vision von einer Pop-Up-Galerie. Ein paar Gespräche mit Makler und Vermieter später, zog er in den Laden an der Holzgasse 4-10 ein und mit ihm seine großformatigen, farbenfrohen Gemälde. Sein Mietvertrag auf Zeit galt zunächst für einen Monat – mit der Option auf Verlängerung. Inzwischen ist er seit mehr als drei Monaten in der Siegburger Innenstadt präsent. Und er stellt dort nicht mehr nur seine eigenen Werke aus.