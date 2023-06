Bundesweiter Digitaltag Stadt Siegburg stellt ihre digitalen Angebote vor

Obwohl viele der Beteiligungsmöglichkeiten in Zukunft digital angeboten werden, will die Stadt nicht alle Bereiche digitalisieren. „So wird keine Gruppe ausgeschlossen“, sagt Bürgermeister Stefan Rosemann. Doch auch bei Senioren werde die digitale Affinität immer größer, auch durch Angebote wie das digitale Café. Digitales Lernen im Alter wird laut Bernd Lehmann, Dezernent für den Bereich Digitalisierung, nicht nur am Digitaltag ein großes Thema sein, sondern auch in Zukunft eine Rolle spielen.