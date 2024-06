Michaelsberg-Konzept nach elf Jahren abgeschlossen Wie sich das Siegburger Wahrzeichen verändert hat

Die 192 Stufen vom Spielplatz bis hinauf zum Rosengarten stehen für seine erste berufliche Begegnung mit dem Michaelsberg. Im Herbst 2009 gestaltete Clemens Esser die steinerne Treppe hoch zur Abtei neu, damals noch unter dem strengen Blick von Altabt Placidus Mittler. Seitdem ist der Landschaftsarchitekt regelmäßig von Rheinbach nach Siegburg gekommen. Er war mit seinem Büro von Anfang an unter den Experten, die das 2013 erstellte Michaelsberg-Konzept mit entwickelt und umgesetzt haben. Seit dem Frühjahr sind die Arbeiten, die das Siegburger Wahrzeichen schöner, vor allem aber sicherer machen sollten, abgeschlossen. Zum Tag der Architektur zeigt Clemens Esser am Sonntag, 30. Juni, wie sich der Berg in den vergangenen elf Jahren verändert hat.