Beliebte Open-Air-Veranstaltung Die Konzertreihe „Siegburg Sommer Live“ geht in die nächste Runde

Den Anfang macht in diesem Jahr „B.and M“ am 19. Juni. Die Coverband überzeugte bereits im letzten Jahr das Publikum mit wild gemischten Songs. Sowohl Lieder von Herbert Grönemeyer als auch von Pink Floyd sind in ihrem Repertoire. In der Folgewoche steht „Marley’s Ghost“, eine Tributband an den jamaikanischen Reggaesänger, zum ersten Mal auf der Bühne am Siegburger Marktplatz.