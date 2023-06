Konzertreihe in Siegburg Diese Bands spielen bei „Siegburg Sommer live“

Siegburg · Acht Bands in acht Wochen: Mit dem Start der Sommerferien steht wieder jeden Mittwoch ein Konzert auf dem Siegburger Marktplatz an. Was „Siegburg Sommer live" in diesem Jahr bietet.

31.05.2023, 12:00 Uhr

Siegburg Sommer Live: Veranstalter, Stadt und Sponsoren präsentieren das Programm der Konzertreihe. Foto: Stadt Siegburg





Von Nadine Quadt Redakteurin Siegburg