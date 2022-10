Gerichtsgebäude in Siegburg : Projekt-Vertrag für Cum-Ex-Gericht unterzeichnet

Platzmangel in Bonn : Neues Gebäude in Siegburg für Cum-Ex-Strafverfahren Am Bonner Landgericht mangelt es an ausreichend Platz für die insgesamt zehn erstinstanzlichen Strafkammern, die die Cum-Ex-Verfahren verhandeln. Abhilfe soll ab März 2024 ein neues Prozessgebäude in Siegburg schaffen.