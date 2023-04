Auftakt am Landgericht Prozess um Messerstecherei in der Klangfabrik beginnt

Der ebenfalls angeklagte mutmaßliche Mittäter wirkte vor Gericht hingegen deutlich angefasster: Nervosität und Angst spiegelten sich in der Miene des ebenfalls 24-Jährigen, der zu dem Verfahren in einem lässigen Holzfällerhemd erschien. Anders als der Hauptangeklagte, der derzeit in Untersuchungshaft in Köln sitzt, befindet er sich auf freiem Fuß. Bei der Messerattacke soll der junge Mann laut Anklage nicht direkt involviert gewesen sein. Ihm wird von der Staatsanwaltschaft nur die Beteiligung an einer vorausgegangenen Schlägerei vorgeworfen.