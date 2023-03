Prozess in Siegburg Brutaler Angriff auf Busfahrer vor Gericht

Zu keinem Abschluss kam ein Verfahren gestern vor dem Jugendschöffengericht. Zwei 19 und 23 Jahre alte Männer mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, im November 2021 einen Busfahrer am Busbahnhof in Troisdorf provoziert und dann bewusstlos geschlagen zu haben. Dabei sollen auch Tritte auf den bereits am Boden Liegenden erfolgt sein. Dieser Punkt war strittig. Während die beiden Männer über ihre Anwälte zugaben, den 32-Jährigen geschlagen zu haben, wollen sie sich an Tritte nicht mehr erinnern können. Das brachte den Anwalt des Busfahrers auf, der als Nebenkläger auftrat und als Zeuge gehört wurde. In einer dramatischen Rede appellierte er an die Angeklagten, die Wahrheit zu sagen. Es könne nicht sein, dass man sich an so eine Tat nicht mehr erinnern könne.