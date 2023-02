Autofahrer kreuzte Weg : Radfahrer bei Unfall in Siegburg schwer verletzt

Siegburg Ein Radfahrer ist bei einem Unfall in Siegburg schwer verletzt worden. An der Anschlussstelle zur A 560 hatte ein Autofahrer dessen Weg gekreuzt. Die Polizei ermittelt.

Ein 25-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in Siegburg schwer verletzt worden. Ein Autofahrer aus Bonn hatte den Weg des Siegburgers gekreuzt, woraufhin dieser gegen das Auto prallte und stürzte. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach fuhr der 22 Jahre alte Autofahrer gegen 13.40 Uhr aus Siegburg kommend auf der Bonner Straße und wollte an der Anschlussstelle Sankt Augustin auf die Autobahn 560 in Richtung Bonn auffahren. Der 25-Jährige fuhr zeitgleich mit seinem Rad in die gleiche Richtung auf dem dortigen kombinierten Geh- und Radweg. An der Stelle, wo der Geh- und Radweg sowie die Straße sich kreuzen, prallte der Radfahrer gegen die Beifahrertür des Autos und stürzte. „An der Unfallstelle werden Kraftfahrzeugführer durch ein entsprechendes Verkehrszeichen und eine Ampel mit gelbem Warnblinklicht auf kreuzende Radfahrer hingewiesen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.