Neue Regelung : Radfahrer dürfen jetzt durch Sieburger Innenstadt fahren

ADFC-Fahrradklimatest

246 Siegburger haben sich im Herbst 2020 an der Befragung durch den ADFC beteiligt und das Fahrradklima ihrer Stadt mit der Gesamtnote 3,95 bewertet. Damit hat sich die Kreisstadt im Vergleich zu 2018 (Note 4,20) leicht verbessert. „Im kreisweiten Vergleich liegt Siegburg nun im vorderen Mittelfeld“, sagte Peter Lorscheid, verkehrspolitischer Sprecher des ADFC Bonn/Rhein-Sieg, bei der Vorstellung des Testergebnisses. Mit der Öffnung von Einbahnstraßen in Gegenrichtung (2,6) und der Erreichbarkeit des Stadtzentrums (2,9) erzielte Siegburg die besten Bewertungen. „Positiv fällt die Bewertung des Fahrradverleihsystems auf“, so Lorscheid. Mit der Note 3,5 habe es sich um 1,1 Note verbessert.

Kritik übten die Teilnehmer an der Infrastruktur, besonders beklagten sie mangelnde Falschparkerkontrolle auf Radwegen (4,9), die zu geringe Breite von Radwegen oder Schutzstreifen (4,8), Ampelschaltungen und Führung an Baustellen (4,7). „Damit die Bewertung auch hier besser werden, muss Siegburg in den nächsten Jahren konsequent die begonnen Projekte vollenden und weitere Planungen auf den Weg bringen“, so Lorscheid. So etwa beim Vorrang für Fahrradfahrer an den Stellen, an denen der Fahrradweg auf der ehemaligen Bahntrasse Straßen quert.

„Das Testergebnis legt den Finger genau in die Wunden“, sagte die Technische Beigeordnete Barbara Guckesberger. „Wir kennen die Schwachpunkte“, so der Mobiliätsbeauftragte Rudolf Bergen. „Die Botschaft ist, wir arbeiten daran“, ergänzte Bürgermeister Stefan Rosemann. Ein Weg soll etwa das neue Mobilitätskonzept sein. Und auch die Öffnung der Fußgängerzone.