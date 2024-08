Mann schwer verletzt Radfahrer fährt an Ampel in Siegburg gegen einen Mini-Van

Siegburg · In Siegburg war am Donnerstagvormittag die Theodor-Heuss-Straße teilweise gesperrt. Ein Radfahrer prallte in das Heck eines Autos.

08.08.2024 , 14:15 Uhr

Am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr ist in Siegburg ein 44-jähriger Radfahrer an einer Ampel gegen einen Ford geprallt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Theodor-Heuss-Straße. Ein Ford Mini-Van stand an einer roten Ampel, als der Radfahrer in das Heck des stehenden Autos prallte. Der 44-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht und musste in ein Krankenhaus nach Bonn gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Theodor-Heuss-Straße zwischen Cecilienstraße und Kronprinzenstraße. Gegen 11 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben.

